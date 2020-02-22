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    اقتصاد


    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين أذبرومو والشركة الإيطالية

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]

    باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    وقعت على مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق تشجيع الاستثمار والتصدير بأذربيجان (أذبرومو) وشركة "K-BEKSPORT SRL" الإيطالية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أنه وفقًا للوثيقة الموقعة في اطار منتدى الأعمال الأذربيجاني الإيطالي في روما، سيتعاون الطرفان لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري ودعم مبادرات الاستثمار بمشاركة مشتركة من الشركات من البلدين وتنظيم برامج التدريب المشترك وتبادل الخبرات.

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