الرئيس إلهام علييف يلتقي البابا فرانسيس في الفاتيكان
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٠]
الفاتيكان، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم مع البابا فرنسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان.
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