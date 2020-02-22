الفاتيكان، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم مع البابا فرنسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي البابا فرانسيس في الفاتيكان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده