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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الدولة للكرسي الرسولي

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٥‎]

    الفاتيكان، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم مع وزير الدولة للكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين في الفاتيكان.

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