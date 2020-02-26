المتسلقون الأتراك يحيون بالمسيرة الى جبل هاجاداغ ذكرى مجزرة خوجالي

نخجيوان، 26 فبراير، أذرتاج

وصلت المجموعة المكوَّنة من 37 متسلقاً من المسئولين والأعضاء في نادي "أراز" التركي الطبيعي للرياضة والثقافة إلى نخجيوان لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في خوجالي.

أفاد مكتب نخجيوان لوكالة أذرتاج أنهم نظموا مسيرة إلى جبل "حاجاداغ" الواقعة في ارتفاع بألفين و415 متر في منطقة جولفا بمناسبة يوم إحياء ذكرى ضحايا مذبحة خوجالي. تحققت المسيرة بمساهمة تنظيمية لاتحاد أنواع الرياضة الفضائية والعنيفة لجمهورية نخجيوان الذاتية الحكم. وشارك الرياضيون من نفس الاتحاد أيضاً في المسيرة.

بدأ السباق في قرية جال لمقاطعة جولفا. أحيا المشاركون في المسيرة ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في خوجالي وأقاموا لافتات ولوحوا بالعلمين الوطنيين للبلدين.

بعد المسيرة، عقد اجتماع بين رئيس اتحاد أنواع الرياضة الفضائية والعنيفة مايس علييف والمشاركين. خلال الاجتماع، تم تقديم ميداليات تذكارية للاتحاد إلى رؤساء المجموعات.