مصدر المائة عام الأذربيجاني روزنامة المائة سنة

تمر 100 عام على بدء فعاليات وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

تمر مائة عام على بدء نشاط أذرتاج تذكار الجمهورية الشعبية. وستحتفل الوكالة التي تعد أول مصدر للأخبار في أذربيجان باليوبيل خلال الأشهر المقبلة القريبة لدى مقر جديد لها. نتيجة اهتمام الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا انتهى إنشاء مبنى جديد مشيد بالأسلوب الهندسي المعماري العصري لوكالة أذرتاج. تنفيذا لتوجيه رئيس الدولة ستزود المبنى الجديدة بأحدث التكنولوجيا العصرية والمعلوماتية بجانب تهيئة ظروف عمل توافق مع المعايير العالمية.

وقضت أذرتاج أول مصادر المعلومات الوطنية الأذربيجانية طريقا مجدا وصعبا خلال المائة عام الماضية منفذة مهامها باحترافية في كل مرحلة تاريخية. ومن نصيب الوكالة التي شرعت في نشاطها في 1 مارس عام 1920م أن كتبت حوليات تاريخنا خلال القرن.

وتطور أذرتاج وتشكلها كوكالة حكومية للإنباء مرتبط باسم حيدر علييف الزعيم العام الشعبي. وتبث أذرتاج حاليا المعلمات والأخبار بـ8 لغات وتقبل كمصدر موثوق فيه للأنباء. وتملك شبكة واسعة للمراسلين في البلاد الخارجية والأقاليم.

وتحتل أذرتاج حاليا مكانة تليق بها في فضاء الإعلام العالمي وتشارك في فعاليات المؤسسات الدولية والإقليمية للإعلام. ونتيجة الفعاليات المثمرة في هذا الاتجاه استضافت باكو الجمعية العامة السادسة عشرة لمنظمة وكالات أنباء دول آسيا والمحيط الهادئ أوانا والمؤتمر الخامس لوكالات الأنباء العالمية برعاية الرئيس إلهام علييف ودعم السيدة الأولى مهربان علييفا وتنظيم مؤسسة حيدر علييف وأذرتاج. ونقشت أذربيجان اسمها في تاريخ الصحافة العالمية برئاستها على كلتا المؤسستين المذكورتين خلال الفترة ما بين 2016-2019م.

واليكم بعض إنجازات فعاليات وكالة أذرتاج:

* وقعت أذرتاج على اتفاقية التعاون مع حوالي 50 وكالة أنباء خارجية وتتبادل المعلومات مع نحو 150 وكالة أنباء

* ورأست أذرتاج على مؤتمر وكالات الانباء العالمية ومنظمة وكالات انباء دول آسيا والمحيط الهادي أوانا فترة 2016-2019م

* وتبث يوميا نحو 700 خبر وفيديو وخبر مصور عبر قنواتها بـ8 لغات.

* وتنشط 5 مصدر الكتروني وخدمان الكترونيتان و3 تطبيقات للهواتف الذكية ومصدر خاص للمعاقين بصريا.

* ولها أكثر من 30 حسابا على شبكات التواصل الاجتماعي.

* وازداد الطلب خلال 2019م بموارد المعلومات عبر الأجهزة المحمولة بنسبة 50 في المائة ومشاهدة الفيديوهات بنسبة 75 في المائة.

* و83 في المائة من مشاهدة الفيديوهات على قنوات اليوتيوب جاءت من حصة الأجهزة المحمولة.

* أخذت أذرتاج عام 2010م في تطبيق غرفة إعداد الأنباء بالفيديو لأول مرة وتبث الوكالة حاليا اخبار فيديو بخمس لغات وهي الأذربيجانية والإنكليزية والروسية والفرنسية والألمانية.

* تعد فيديوهات 360 درجة والانفوغرافيك والصور المتحركة وفيديو الغرافيك.

* وازداد عدد مشاهدة أنباء وصور وفيديوهات الوكالة المبثوثة على الموارد الإلكترونية وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي وبوابات منظمات الإعلام الدولية التي تنتسب أذرتاج إلى عضويتها بنسبة 73 في المائة.

* لها 21 مكتب مراسلة لدى البلاد الخارجية.

* وبثت نحو 15 ألف خبر وفيديو وصور من صنع أذرتاج على مواقع المؤسسات الإعلامية الدولية والإقليمية التي تنتسب أذرتاج إلى عضويتها وكذلك وكالات الأنباء الوطنية التي تتعاون معها.

ومن الممكن أن تحصلوا على معلومات إضافية حول طريق المائة عام الذي قضتها أذرتاج من خلال العنوانين التاليين:

* أذرتاج – 100: النظر من 5 وجهات زمن مختلفة إلى طريق المائة عام

* أذرتاج: طريق المجد ذي المائة عام