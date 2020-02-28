مقر العمليات لدى مكتب الوزراء يصدق على اول واقع إصابة فيروس كورونا في أذربيجان – إضافة

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

صدق مقر العمليات لدى مكتب الوزراء الأذربيجاني على واقع اول إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في أذربيجان.

وقال المقر في بيان أن الشخص المصاب هو مواطن روسيا وعند عبوره من إيران إلى أذربيجان اكتشفت علامات المرض عنده وادخل غرفة خاصة بمستشفى وصدقت نتائج الفحوص الطبية على اصابته بفيروس كورونا واحواله مستقرة حاليا.

ويجري حاليا التحقيق الشامل معه لكشف مصدر الفيروس وسبل تفشيه وتحديد كل من كان له صلة بالمريض.