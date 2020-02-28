أنقرة، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج) جرى اتصال هاتفي بين رئيسي تركيا وروسيا رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيسي الدولتين ناقشا الأزمة في منطقة إدلب السورية. وفقا للمعلومات، سيبدأ الاجتماع بين الوفدين التركي والروسي في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي. يذكر انه استشهد 33 جندي تركي في قصف للنظام السوري، استهدف موكبا للقوات التركية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

AZERTAG.AZ : اتصال هاتفي بين رئيسي تركيا وروسيا

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