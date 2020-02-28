قيمة الخدمات المدفوعة المقمة إلى أهالي العاصمة خلال الشهر الماضي 7ر469 مليون مانات
AzerTAg.az
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:١٥]
باكو، 28 فبراير، أذرتاج
بلغت قيمة الخدمات المدفوعة لأهالي العاصمة خلال الشهر الماضي 7ر469 مليون مانات بزيادة نسبتها 5ر4 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من 2019م السابق.
قالت هيئة إحصاء مدينة باكو في بيان إن قيمة الخدمات المدفوعة للأهالي من قبل الأشخاص الاعتبارية بلغت 7ر316 مليون مانات وذلك يشكل 4ر67 في المائة من القيمة العامة لهذه الخدمات.
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