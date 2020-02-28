باكو، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج) بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية ومواساة إلى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في استشهاد عدد من جنودها بهجوم لقوات النظام السوري في إدلب. وأعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني لنظيره التركي ولأسر الشهداء وللشعب التركي عن حزنه البالغ ومواساته وتعازيه.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره التركي

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