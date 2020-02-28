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    إعلان لاعبنا المراهق في الشطرنج آيدين سليمانلي "رجل اليوم" على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 27 فبراير، أذرتاج

    لفتت نتائج رياضينا المراهق الموهوب أيدين سليمانلي في بطولة "أ" لمهرجان “Aeroflot open” للاعبين القويين في الشطرنج والمتواصلة في موسكو انتباه مجتمع الشطرنج.

    احتل أيدين سليمانلي البالغ 14 عاماً من العمر المركز الأول في الجولة الثامنة بالبطولة بعد فوزه على أقوى لاعب في منتخب إيران برهام مقصودي. تم إعلان أيدين سليمانلي "رجل اليوم" على الصفحة الرئيسية للاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE).

    اليوم، في الجولة الأخيرة لبطولة "أ" لمهرجان “Aeroflot open” سيواجه أيدين سليمانلي رؤوف محمدوف الذي أحرز نفس النتائج.

    AZERTAG.AZ :إعلان لاعبنا المراهق في الشطرنج آيدين سليمانلي "رجل اليوم" على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج
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    إعلان لاعبنا المراهق في الشطرنج آيدين سليمانلي "رجل اليوم" على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج