ساموخ، 28 فبراير، أذرتاج قالت إدارة السلطة التنفيذية لمحافظة ساموخ إن قيمة الإنتاج العام في المحافظة خلال 2019م الماضي بلغت 159 مليون مانات. وأوضحت الإدارة أن حجم المنتجات الصناعية بلغ 6 ملايين مانات والزراعية 4ر89 مليون مانات والإنشاء والبناء 6ر20 مليون مانات والنقل 2ر3 ملايين مانات والاتصالات 8ر0 مليون مانات والتبادل التجاري 9ر38 مليون مانات. كما كان تبادل البضائع بالتجزئة 9ر117 مليون مانات وأرباح الأهالي 1ر174 مليون مانات.

AZERTAG.AZ : قيمة الإنتاج العام في ساموخ العام الماضي 159 مليون مانات

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