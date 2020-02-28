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    بناء مصنع تكرير الغاز المصاحب في حقل "كاشاغان" في كازاخستان

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٣]

    أتيراو، 28 فبراير، أذرتاج

    سيتم بناء مصنع تكرير الغاز الطبيعي المصاحب في حقل "كاشاغان" في منطقة أتيراو لكازاخستان.

    أفادت المراسلة الخاصة لأذرتاج أنه من المرجح أن ينجز مشروع بناء المصنع بحلول نهاية عام 2021.

    تبلغ طاقة التكرير للمصنع مليار متر مكعب في السنة. مستثمر المشروع الذي يبلغ إجمالي استثماراته 860 مليون دولار هي شركة GPC Investment LLC .

    تقدر احتياطيات "كاشاغان" بنحو 4.8 مليار طن من النفط واحتياطيات الغاز الطبيعي أكثر من 1 تريليون متر مكعب. تشارك في مشروع "كاشاغان" شركات "Kazmunayqaz" و“Eni” و“ExxonMobil” و“Royal Dutch Shell” و“Total” و“Inpex” و“CNPC” .

    AZERTAG.AZ :بناء مصنع تكرير الغاز المصاحب في حقل "كاشاغان" في كازاخستان
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