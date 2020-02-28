لاعب الشطرنج الأذربيجاني الشاب يفوز في مهرجان ايروفلوت اوبن

موسكو، 28 فبراير، أذرتاج

حقق لاعب الشطرنج الأذربيجاني الشاب فوزا باهرا في مهرجان ايروفلوت اوبن الدولي في موسكو.

وحصد أيدين سليمانلي 5ر6 نقاط من 9 نقاط في البطولة أ القوية للمهرجان ليحتل المركز الأول.

كما احتل محمد مرادلي المتنافس في البطولة ب من المهرجان المركز الرابع برصيد 5ر6 نقاط.