  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    لاعب الشطرنج الأذربيجاني الشاب يفوز في مهرجان ايروفلوت اوبن

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١٩]

    موسكو، 28 فبراير، أذرتاج

    حقق لاعب الشطرنج الأذربيجاني الشاب فوزا باهرا في مهرجان ايروفلوت اوبن الدولي في موسكو.

    وحصد أيدين سليمانلي 5ر6 نقاط من 9 نقاط في البطولة أ القوية للمهرجان ليحتل المركز الأول.

    كما احتل محمد مرادلي المتنافس في البطولة ب من المهرجان المركز الرابع برصيد 5ر6 نقاط.

    AZERTAG.AZ :لاعب الشطرنج الأذربيجاني الشاب يفوز في مهرجان ايروفلوت اوبن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٥‎]
    إعلان لاعبنا المراهق في الشطرنج آيدين سليمانلي "رجل اليوم" على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج
    ٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢١]
    وزير الرياضة: لم تفرض قيود على أية مسابقة رياضية في أذربيجان بسبب فيروس كورونا
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٠]
    أذربيجان تشارك في جائزة المغرب الكبرى للجودو
    ٢٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٢]
    باكو ستستضيف المنتدى الدولي الرابع للرياضة الإثنية في العام المقبل
    لاعب الشطرنج الأذربيجاني الشاب يفوز في مهرجان ايروفلوت اوبن