لاعب الشطرنج الأذربيجاني الشاب يفوز في مهرجان ايروفلوت اوبن
AzerTAg.az
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١٩]
موسكو، 28 فبراير، أذرتاج
حقق لاعب الشطرنج الأذربيجاني الشاب فوزا باهرا في مهرجان ايروفلوت اوبن الدولي في موسكو.
وحصد أيدين سليمانلي 5ر6 نقاط من 9 نقاط في البطولة أ القوية للمهرجان ليحتل المركز الأول.
كما احتل محمد مرادلي المتنافس في البطولة ب من المهرجان المركز الرابع برصيد 5ر6 نقاط.
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