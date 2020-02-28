روسيا تقيد العلاقات الجوية مع إيران بسبب فيروس كورونا

موسكو، 28 فبراير، أذرتاج

فرضت روسيا قيوداً على رحلات الطيران مع إيران من 28 فبراير بسبب فيروس كورونا.

أفادت المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج أن الرحلات المنتظمة بين البلدين ستجرى حصرياً من قبل شركتي "Aeroflot" الروسية و" Mahan Air" الإيرانية. ستحلق طائرات هذه الشركات من موسكو إلى إيران فقط في المحطة F المجهزة بمعدات خاصة للكشف عن فيروس كورونا في مطار شيريميتيفو.