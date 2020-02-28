فيروس كورونا: المكتشف فيه بأذربيجان عدوى فيروس كورونا هو مواطن روسيا

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

قالت ياقوت قرايفا مديرة القسم باتحاد إدارة فروع المناطق الطبية طبيب إن المواطن الروسي الوافد من جمهورية إيران الإسلامية إلى أذربيجان من مواليد 1997م نقل إلى مركز الحجر الصحي الخاص بحرارة بدنه المرتفعة واخذت منه عينات لازمة كشفت تحليلاتها عن إصابة الشاب البالغ 23 عاما من عمره بفيروس كورونا وأحواله الصحية مستقرة حاليا.

وأوضحت قرايفا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمقر العمليات لدى مكتب الوزراء أن منافذ العبور الحدودية الأذربيجانية تفرض فحوصا طبية خاصة ذات المرحلتين وتم تزويد جميع المستشفيات بمستلزمات طبية ضرورية ووقائية وكل الأدوية المعنية وخصصت مستشفيات قوبوستان وأستارا وجليل أباد المركزية لمراكز الحجر الصحي الخاصة وأضيفت إليها دعما مستشفيي بلاسوار وماصالي المركزيين وفي باكو المركز الطبي الإكلينيكي رقم 1 ومستشفى الأطفال رقم 7 ومعهد البحوث العلمية لأمراض الرئة.