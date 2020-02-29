  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    البرلماني الروسي: روسيا وتركيا ستتفقان على سوريا

    ٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١١]

    موسكو، 29 فبراير، فريدة عبداللايفا، أذرتاج

    لن تدخل روسيا وتركيا في مواجهة عسكرية في سوريا وستتوصلان الى اتفاق بينهما في هذه المسألة.

    أفادت المراسلة الخاصة لأذرتاج أن رئيس اللجنة الدولية للدوما (البرلمان) الروسي ليونيد سلوتسكي صرح بذلك للصحفيين أمس.

    وأعرب عن ثقته في ألا تحدث المواجهة العسكرية بين تركيا وروسيا في سوريا. يفهم هذا القادة العسكريون من كلا الجانبين.

    AZERTAG.AZ :البرلماني الروسي: روسيا وتركيا ستتفقان على سوريا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]
    نائب البرلمان الإيراني يفارق الحياة بفيروس كورونا
    ٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:١١]
    ارتفاع عدد الأشخاص في الحجر الصحي بجورجيا
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
    روسيا تقيد العلاقات الجوية مع إيران بسبب فيروس كورونا
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٣]
    بناء مصنع تكرير الغاز المصاحب في حقل "كاشاغان" في كازاخستان
    البرلماني الروسي: روسيا وتركيا ستتفقان على سوريا