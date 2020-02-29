البرلماني الروسي: روسيا وتركيا ستتفقان على سوريا
AzerTAg.az
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١١]
موسكو، 29 فبراير، فريدة عبداللايفا، أذرتاج
لن تدخل روسيا وتركيا في مواجهة عسكرية في سوريا وستتوصلان الى اتفاق بينهما في هذه المسألة.
أفادت المراسلة الخاصة لأذرتاج أن رئيس اللجنة الدولية للدوما (البرلمان) الروسي ليونيد سلوتسكي صرح بذلك للصحفيين أمس.
وأعرب عن ثقته في ألا تحدث المواجهة العسكرية بين تركيا وروسيا في سوريا. يفهم هذا القادة العسكريون من كلا الجانبين.
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