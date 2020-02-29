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    تسجيل الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في جورجيا

    ٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥‎١]

    تبليسي، 29 فبراير، خطائي عزيزوف، أذرتاج

    تم الإعلان أمس عن حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا في جورجيا.

    أفاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه صرح بذلك رئيس المركز الوطني لجورجيا لمكافحة الأمراض والصحة العامة أميران كامكريليدزي.

    تم تأكيد الإصابة بفيروس كورونا في المواطن الجورجي العائد من إيطاليا. تم فحصه في مطار كوتايسي.

    أشار رئيس المركز أن الوضع الصحي الحالي للشخص المصاب بالمرض.

    اليوم، هناك شخصان مصابان بفيروس كورونا في جورجيا. يفوق عدد المسجلين بدرجات الحرارة العالية والذين وضعوا في الحجر الصحي في نقاط التفتيش الحدودية عن 20 شخصاً.

    لم يكشف عن فيروس كورونا فيهم بعد.

    AZERTAG.AZ :تسجيل الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في جورجيا
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