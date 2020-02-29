ارتفاع عدد الأشخاص في الحجر الصحي بجورجيا

تبيليسي، 29 فبراير، أذرتاج

بلغ عدد الأشخاص في الحجر الصحي بشبهة فيروس كورونا لدى مستشفى تبيليسي للأمراض المعدية 40 شخصا فيما قال المدير الطبي للمستشفى مارينا ايزوقبايا إن 39 شخصا ادخلوا الحجر الصحي ولم يعثر على فيروس كورونا لدى 21 منهم ولكنهم خاضعون للحجر الصحي رغم ذلك.

يذكر أن اثنين اصيبا بفيروس كورونا في جورجيا حتى الان.

عزيزوف مراسل أذرتاج