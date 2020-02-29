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    تدشين المستشفى المتنقل في نقطة تفتيش بيلاسوفار لمكافحة فيروس كورونا

    ٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]

    بيلاسوفار، 29 فبراير، ماهر باباييف، أذرتاج

    يتواصل اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمنع تفشى فيروس كورونا في أراضي أذربيجان. وفقاً لقرار المقر، سيتم تدشين المستشفيات المتنقلة التابعة لوزارة حالات الطوارئ لتنظيم فحص أولي للأشخاص الذين يعبرون الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد تم بالفعل افتتاح مستشفى مشابه عند نقطة تفتيش بيلاسوفار الجمركية.

    أبلغ مسئول وزارة حالات الطوارئ إلتشين علي جولوف لمراسل أذرتاج أنه تم تركيب 100 خيمة في نقطة التفتيش الجمركية بيلاسوفار. يعمل في هذه الخيام الفريق المكون من 6 أطباء. يحتوي المستشفى المتنقل أيضاً على حمام ومطبخ. سيتمكن أولئك الذين خضعوا للفحص الأولي ولم يتم تشخيص المرض فيهم فيمكنهم مواصلة رحلتهم دون أي عقبات. عندما يتم اكتشاف أعراض المرض، سيتم نقلهم إلى المستشفيات تحت الإشراف الطبي.

    وتجدر الإشارة إلى أنه بغية تفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا في أراضي أذربيجان وتنفيذ تدابير وقائية وعاجلة تم تدشين المقر لدى رئاسة مجلس الوزراء والمكون من المسئولين الجهات والوكالات الحكومية ذات الصلة. تم إنشاء طواقم الخبراء المؤلفة من الإخصائيين المعنيين لاتخاذ التدابير الوقائية ومراقبة أراضي جمهورية أذربيجان بأكملها. هناك أيضاً "خطوط ساخنة" للمقر لإعلام الناس ومنع التضليل غير المبرر وهي:

    +994 12 492 41 61, +994 12 492 75 54, +994 12 505 03 30, + 994 12 505 13 33

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