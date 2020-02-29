مناقشة تعزيز التعاون بين "كوبيا" ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية

باكو، 29 فبراير، أذرتاج

ناقشت وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (KOBIA) ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) سبل تعزيز التعاون بينهما.

أفادت أذرتاج نقلاً عن كوبيا أن وفد البنك برئاسة المدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية صالح الجلاسي زار مقر الوكالة في إطار زيارته لأذربيجان. في الاجتماع مع رئيس مجلس الإدارة لكوبيا أورخان محمدوف نوقشت مسائل توسيع العلاقات معIsDB ومواصلة الدعم الفني لإنجاز مشروع التمويل البديل للمنظمة في أذربيجان مع مراعاة مصالح المؤسسات المالية المحلية وتقديم الدعم الفني للقطاعات المشتركة لوكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة وترتيب اللقاءات بين الوكالة والهيئات المعنية في إطار الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي يتوخي عقده في أبريل بمشاركة كوبيا.

ناقش الجانبان تنظيم اجتماعات بين الوكالة والجهات ذات الصلة وتوفير الدعم الفني لمجموعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي سيعقد في أبريل.