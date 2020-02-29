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    انخفاض تصدير مسحوق السكر في يناير

    ٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٠]

    باكو، 29 فبراير، أذرتاج

    صدرت خلال يناير العام الحالي 1157 طن من مسحوق السكر من البلد.

    قالت هيئة الجمارك إن قيمة مسحوق السكر المصدر بلغت 511 ألف دولار.

    يذكر أن حجم مسحوق السكر المصدر من البلد خلال الشهر نفسه من العام السابق كان 2086 طن بقيمة 980 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :انخفاض تصدير مسحوق السكر في يناير
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