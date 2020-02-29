غلام إسحاق زاي: نقدر دعم أذربيجان بأشكال مختلفة للأمم المتحدة تقديراً عالياً

باكو، 29 فبراير، أذرتاج

من الضروري أن يعيش الأطفال في سلام ورخاء، وأن تستفيد الأجيال المقبلة من الموارد الحالية.

تفيد أذرتاج أن المنسق المقيم للأمم المتحدة في أذربيجان غلام إسحاق زاي قال هذا في الحدث المخصص لإطلاق 75 مبادرة للأمم المتحدة في أذربيجان.

وأشار إلى إنه عندما تأسست الأمم المتحدة، كان الهدف هو منع الحرب العالمية القادمة. منع وقوع الحرب. "لكن التعاون ضروري لمنع الاحتباس الحراري العالمي والصراعات، بما في ذلك المشاكل مثل فيروس كورونا. لا يمكن للأمم المتحدة التغلب على جميع الصعوبات، لأن هذا يحتاج إلى دعم من الدول الأعضاء، بما في ذلك الدعم المالي. أشكر الحكومة وشعب أذربيجان على شراكتهما. وقد استضافت أذربيجان العديد من أنشطة الأمم المتحدة.

وقال إسحاق زاي أيضاً "إننا نقدر دعم أذربيجان للأمم المتحدة بأشكال مختلفة تقيشراً عالياً.. إذا سبق لنا تقديم المساعدة الإنسانية إلى أذربيجان، فإن اتجاهات أنشطتنا قد تغيرت. ندعم تعزيز إمكانات أذربيجان".