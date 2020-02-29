وفد نيبال رفيع المستوى يزور" آسان خدمت"

باكو، 29 فبراير، أذرتاج

زار الوفد الرفيع المستوى من وزارة الشؤون الداخلية في نيبال بلدنا لمناقشة أنشطة مراكز " آسان خدمت" والمشاريع المنفذة وآفاق التعاون في المجالات ذات الصلة.

أشاد رئيس وكالة الدولة علوي مهدييف خلال لقائه الضيوف بزيارة الوفد وكالة الدولة إلى نيبال في يناير من هذا العام. وأكد أيضا أن زيارة وفد نيبال لبلادنا ستحفز المزيد من التعاون في المجالات ذات الصلة.

أفادت إدارة العلاقات العامة في الوكالة الدولة لوكالة اذرتاج أنه تم إبلاغ الضيوف عن الرابطة الدولية لمقدمي خدمات "آسان" ونوقشت إمكانية انضمام الجانب النيبالي إلى هذه الرابطة.

خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على آخر الإصلاحات الجارية في مجال الإدارة العامة من قبل الرئيس إلهام علييف وتحقيق تجربة "آسان" وتوفير الخدمات العامة، فضلاً عن منح جوائز الأمم المتحدة للأنشطة الناجحة في مجال الحكومة الإلكترونية وغيرها من الجوائز الدولية.

في إطار الزيارة، اطلع أعضاء الوفد على أنشطة مراكز "آسان خدمت" وآسان خدمت المتجول" و" آسان راديو" ومركز "آسان" للتدريب والتعليم.

تم تقديم معلومات واسعة للضيوف حول مشاريع وكالة الدولة المختلفة في مركز تطوير الحكومة الإلكترونية بما في ذلك“ASAN Viza” و"MyGov" و"ASAN Pay" و" E-Agro " E-Agro و"E-Procurement". اتفق الطرفان بالفعل على دراسة تجربة ASAN Visa وتطبيق هذا النظام في نيبال.

تعرف وفد نيبال أيضًا على مركز INNOLAND للحضانة والاعتماد.

أعرب الضيوف عن تقديرهم الكبير للعمل الذي أنجزته الوكالة الحكومية للخدمات العامة والابتكار الاجتماعي وأعربوا عن اهتمامهم بتطبيق أفضل الممارسات في نيبال.