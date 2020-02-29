نائب البرلمان الإيراني يفارق الحياة بفيروس كورونا

طهران، 29 فبراير، أذرتاج

فارق نائب البرلمان الإيراني محمد علي رمضاني الحياة بعد اصابته بفيروس كورونا.

وكان منتخبا للنيابة في الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن الجهات سجلت 388 شخص مصاب في البلد وقد توفي 34 شخصا منهم فيما دحضت الوزارة معلومات منتشرة في الصحافة الغربية بشأن وفاة 210 شخص في إيران بعد الإصابة بفيروس كورونا.

كتانوف مراسل أذرتاج