منظمة الصحة العالمية تدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مكافحة فيروس كورونا

جنيف، إيلحون نفتعلي، 29 فبراير، أذرتاج

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الناجم عن تفشى النوع الجديد من فيروس كورونا في دول مختلفة حول العالم وصل الى المرحلة الحاسمة.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس حث في المؤتمر الصحفي الدول على مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعليه. وأشار إلى أن الخطوات الحاسمة والمبكرة تمكن من الحيلولة دون استقرار الفيروس وبالتالي تقليل حالات الإصابة به.

في نفس الوقت، قدر تيدروس غيبريسوس الإجراءات المتخذة للوقاية من العدوى في جمهورية الصين الشعبية عالياً، وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي في الواقع إلى خفض معدل الإصابات وفي النتيجة قد تفشي الوباء. وقال المدير العام للمنظمة أيضاً إن الإعلان عن حالات الإصابة لأول مرة تسبب قلقاً في عدد من الدول. مع ذلك أكد أن فرص الوقاية من الإصابة مرتفعة. وقال: "إذا تصرفتم بحزم الآن، فيمكن احتواء الفيروس، يمكن تفادي إصابة الناس بالمرض، يمكن أن تنقذوا أرواحاً". ويحتاج هذا إلى الكشف المبكر عن العدوى، وعزل المرضى ووضعهم في الحجر الصحي، ووضع الأشخاص المتصلين بالمرضى المصابين تحت المراقبة.