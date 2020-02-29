إصابة شخص آخر بفيروس كورونا في جورجيا

تبيليسي، 29 فبراير، أذرتاج

اكتشفت عدوى فيروس كورونا لدى شخص آخر في جورجيا وبلغ عدد المصابين المصدق عليه في البلد 3 اشخاص.

قال اميران غامكريميدزي مدير مركز الرقابة على الامراض والصحة العامة الوطنية في جورجيا إن المصاب هو مواطن جورجي عاد من إيران ولم يستثني من زيادة عدد المصابين بالمرض.

يذكر أن اكثر من 40 شخصا في الحجر الصحي حاليا في جورجيا.

عزيزوف مراسل أذرتاج