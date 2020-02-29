ارتفاع حجم المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها

باكو، 29 فبراير، أذرتاج

كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها من البلد خلال الشهر الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الصادرات من اللدائن ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 20 الفا و781 ألف طن.

وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 15 مليونا و616 ألف دولار.

يذكر أن البلد صدر منه خلال الفترة ذاتها من عام 2019م 1ر13 ألف طن من اللدائن ومنتجاتها بقيمة 6ر11 مليون دولار.