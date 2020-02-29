بحث العلاقات البرلمانية بين أذربيجان ومولدوفا
AzerTAg.az
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٧]
كيشيناو، 29 فبراير، أذرتاج
التقى سفير أذربيجان في مولدوفا قدسي عثمانوف برئيسة البرلمان المولدوفي زينايدا غريتشاني في الثامن والعشرين من فبراير الحالي.
قالت السفارة في بيان كتابي إن اللقاء شهد التعبير عن الارتياح من علاقات التعاون بين مولدوفا وأذربيجان مع الإشارة إلى تبادل البلدين الدعم بعضهما بعضا لدى المنظمات الدولية.
وبحث الطرفان مسائل تنمية العلاقات البرلمانية الأذربيجانية المولدوفية فيما قيل إن زيارة رسمية مخططة لرئيسة البرلمان المولدوفي زينايدا غريتشاني باكو من شأنها أن تحفز توسيع التعاون بين البلدين.
حسينلي مراسل أذرتاج
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