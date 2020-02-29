  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    أذربيجان تغلق حدودها مع إيران مؤقتا على أساس النظام المقيد

    ٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١٦]

    باكو، 29 فبراير، أذرتاج

    نظرا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وتجارب الدول الأخرى اتخذ قرار بشأن فرض إغلاق الحدود بين جمهوريتي أذربيجان وإيران الإسلامية على أساس النظام المقيد مؤقتا خلال مدة أسبوعين ابتداء من 29 فبراير 2020م اليوم بسبب انتشار مخاطر فيروس كورونا.

    وقال المكتب الإعلامي بمكتب الوزراء الأذربيجاني في بيان إن الأوضاع الراهنة طرحت على بساط البحث مع مؤسسات حكومية ذات الصلة الإيرانية وأطلعت إيران على قرار أذربيجان المذكور.

    وسيتم ضمان ممر ضروري من اجل تنظيم خروج مواطني إيران الموجودين في أراضي أذربيجان وقدوم مواطني أذربيجان الموجودين في إيران بتطبيق النظام المذكور بالتنسيق مع الجانب الإيراني وعند اقتضاء الحال سيتم إصدار تأشيرة دخول على أسس إنسانية لمواطني إيران.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تغلق حدودها مع إيران مؤقتا على أساس النظام المقيد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٧]
    بحث العلاقات البرلمانية بين أذربيجان ومولدوفا
    ٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٠]
    غلام إسحاق زاي: نقدر دعم أذربيجان بأشكال مختلفة للأمم المتحدة تقديراً عالياً
    ٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٢]
    شبكة أذربيجانيي الولايات المتحدة تقيم مظاهرة احتجاج امام سفارة أرمينيا في واشنطن
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢١]
    الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره التركي
    أذربيجان تغلق حدودها مع إيران مؤقتا على أساس النظام المقيد