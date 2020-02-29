أذربيجان تغلق حدودها مع إيران مؤقتا على أساس النظام المقيد

باكو، 29 فبراير، أذرتاج

نظرا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وتجارب الدول الأخرى اتخذ قرار بشأن فرض إغلاق الحدود بين جمهوريتي أذربيجان وإيران الإسلامية على أساس النظام المقيد مؤقتا خلال مدة أسبوعين ابتداء من 29 فبراير 2020م اليوم بسبب انتشار مخاطر فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي بمكتب الوزراء الأذربيجاني في بيان إن الأوضاع الراهنة طرحت على بساط البحث مع مؤسسات حكومية ذات الصلة الإيرانية وأطلعت إيران على قرار أذربيجان المذكور.

وسيتم ضمان ممر ضروري من اجل تنظيم خروج مواطني إيران الموجودين في أراضي أذربيجان وقدوم مواطني أذربيجان الموجودين في إيران بتطبيق النظام المذكور بالتنسيق مع الجانب الإيراني وعند اقتضاء الحال سيتم إصدار تأشيرة دخول على أسس إنسانية لمواطني إيران.