باكو، 2 مارس، أذرتاج استلم الرئيس إلهام علييف في الثاني من مارس اليوم أوراق اعتماد السفير البولندي الجديد في أذربيجان رفال بوبورسكي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد السفير البولندي الجديد

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