الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد السفير البولندي الجديد
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٠٠]
باكو، 2 مارس، أذرتاج
استلم الرئيس إلهام علييف في الثاني من مارس اليوم أوراق اعتماد السفير البولندي الجديد في أذربيجان رفال بوبورسكي.
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