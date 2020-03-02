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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد السفير البولندي الجديد

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٠٠]

    باكو، 2 مارس، أذرتاج

    استلم الرئيس إلهام علييف في الثاني من مارس اليوم أوراق اعتماد السفير البولندي الجديد في أذربيجان رفال بوبورسكي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد السفير البولندي الجديد
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