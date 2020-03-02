حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية

باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

قالت وزارة الدفاع في بيان اليوم إن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لـ2 مارس 108 مليون و221 الف و167.74 مانات و213 ألف و577.88 دولار أمريكي و17 ألفا و566 يورو و5000 روبل روسي.

ويذكر أن صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية أسس بناء على مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 17 أغسطس سنة 2002 الذي ينص على أن الصندوق يتمول على حساب تبرعات عن طوع من الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا.

ويهدف هذا الصندوق إلى تطوير القوات المسلحة الأذربيجانية بالشكل اللازم وتقوية القاعدة المادية والفنية لها، وتمويل الأنشطة الاجتماعية اللازمة.