الرئيس إلهام علييف يتفقد حديقة جديدة تم نقل تمثال شاه إسماعيل خطائي اليها

باكو، 2 مارس (اذرتاج).

زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثاني من مارس الحديقة الجديدة التي تم نقل تمثال شاه إسماعيل خطائي اليها.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف زار الحديقة الجديدة التي تم نقل تمثال شاه إسماعيل خطائي اليها، الواقعة قرب مستشفى نفطجيلار المركزي.

وضع الرئيس إلهام علييف باقات من الزهور أمام التمثال.

أحاط محافظ مدينة باكو إلدار عزيزوف رئيسَ الجمهورية علما بما اجري من اعمال في الحديقة.

يشار الى انه أنشئت في الحديقة الظروف اللازمة للاستراحة والتنزه.

كما قدم رئيس هيأة إدارة وكالة باكو للمواصلات وصال كريملي الى رئيس الجمهورية معلومات عن البنية التحتية المتعلقة بالنقل والمواصلات في تلك المنطقة.