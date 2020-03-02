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    سياسة


    بدء مناورات القيادة واسعة النطاق للجيش الأذربيجاني

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:٢٣]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    بدأ الجيش الأذربيجاني مع تشكيلاته المختلفة ووحداتها العسكرية مناورات القيادة واسعة النطاق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان التدريبات ستستمر حتى 6 مارس.

    سيتم تنفيذ التدريبات على المنطقة والخريطة ومخطط الموقع باستخدام واسع النطاق لتكنولوجيا المعلومات وبالإضافة إلى التحقق من الموظفين ومؤشرات الوقت وخطط صنع القرار مع السلطات المعنية.

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