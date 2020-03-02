زيادة حجم القاعدة النقدية في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٥٠]
باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)
قال البنك المركزي أن القاعدة النقدية في البلد ازدادت قدر 12 مليارا و112.3 مليون مانات في شهر يناير ليصل الحجم 560.5 مليون مانات لأول فبراير الجاري.
وجاء في بيان البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان ارتفع قدر 568.9 مليون مانات قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي.
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