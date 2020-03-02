إسطنبول ، 2 مارس، أذرتاج زار المندوبون المشاركون في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ايغور بوبوف الروسي وستيفان ويسكونتي الفرنسي وأندرو شيفير الأمريكي برفقة المبعوث الخاصة للرئيس الحالي للمنظمة أنجي كاسبشيك تركيا. تناول وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو خلال مباحثة مع المندوبين المشاركين وكاسبشيك نزاع قراباغ الجبلي أيضا فيما دعا مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعمل اكثر كفاءة في حل نزاع قراباغ الجبلي مؤكدا أن هذه المشكلة يجب أن تعالج ضمن سلامة أراضي أذربيجان وسيادتها والاحترام بحدودها الدولية المعترف بها. ملكوفا مراسلة أذرتاج

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية التركي: على مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تزيد من كفاءة عملها لحل نزاع قراباغ الجبلي

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