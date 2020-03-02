  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تكشف عن قائمة بلدان التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا معها

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تصدرت تركيا وتونس وتركمنستان قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال شهر يناير من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا 224.4 مليون دولار بزيادة قدرها 4.3 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ومع تونس 93.6 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 93.5 مليون دولار ومع تركمنستان 29 مليون دولار بزيادة قدرها 27.5 مليون دولار امريكي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تكشف عن قائمة بلدان التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا معها
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٦]
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
    أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٦]
    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٠]
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
    أذربيجان تكشف عن قائمة بلدان التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا معها