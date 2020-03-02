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    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال شهر يناير إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها مليار و540.3 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر 810.9 مليون دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2019.

    وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي 155.9 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
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