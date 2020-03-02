البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار للغد
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]
باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 مارس / آذار.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 3 مارس / آذار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٥]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:١٦]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٦]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٠]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٥٩]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:١١]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٦]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥٤]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:١٦]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٥٨]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٢٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٠]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٥]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٠]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٢١]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك