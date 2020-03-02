النيابة العسكرية الأذربيجانية تبدأ تحقيقا في قتل حارس الحدود الاذربيجاني في هجوم مجموعة تخريبية ارمينية على الموقع العسكري الاذربيجاني

باكو، 2 مارس (أذرتاج).

بدأت النيابة العسكرية الأذربيجانية تحقيقا قضائيا في مقتل حارس الحدود الاذربيجاني في هجوم نفذته مجموعة تخريبية للقوات المسلحة لأرمينيا في قرية قوشجو آيريم الأذربيجانية بمحافظة قازاخ الواقعة في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البيان النش نشره المكتبين الإعلاميين لجهاز حرس الحدود والنيابة العسكرية الأذربيجانية ان وحدة حرس الحدود الأذربيجانية في قرية قوشجو آيريم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية تصدت في الساعة السابعة صباحا في 24 فبراير لهجوم نفذته عليها مجموعة تخريبية لوحدات القوات المسلحة لأرمينيا المتواجدة في قرية كوتي بمحافظة نويمبريان الارمينية. نتيجة الاشتباك المسلح تكبدت وحدات العدو المهاجمة خسائر كثيرة.

عند التصدي للهجوم الذي شنته المجموعة التخريبية للعدو الأرميني براجمات القنابل والأسلحة الأخرى الكبيرة العيار، استشهد الجندي الاذربيجاني حارس الحدود ولييف إبراهيم علمشاه اوغلو مدافعا عن أرض وطنه ببسالة. ان قتل جندي حرس الحدود الذي يحرس الحدود الأذربيجانية المتعارف عليها دوليا جريمة وتتحمل أرمينيا مسئولية عن هذه الجريمة البشعة.

تم العثور قرب هذا الموقع القتالي لحرس الحدود على مخزن الذخيرة سعة 100 طلقة للرشاشة بي كي وقنبلة يدوية من نوع "إر قي 42" و66 خرطوش بعيار 7.62 وشنطة أغذية لأعضاء المجموعة التخريبية الاستطلاعية.

بدأت النيابة العسكرية الأذربيجانية تحقيقا قضائيا بناء على المواد ارقام 120.2.12 و29,120.2.4 و29,120.2.7 و29,120.2.12 من قانون الجنايات لدى النيابة العسكرية لجمهورية أذربيجان. نتيجة الإجراءات والتحقيقات تحدد ان المجموعة التخريبية للعدو شنت هجوما بغرض القتل المتعمد للجنود الاذربيجانيين والاستيلاء على موقع قتالي.

يواصل العدو الأرميني استفزازاته في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا وخرق العدو الهدنة في الأول من مارس واطلق النيران على المواقع الأذربيجانية الواقعة قرب قريتي خانليقلار وقوشجو آيريم لمحافظة قازاخ.