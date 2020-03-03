باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج) هنأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نظيره البلغاري رومين راديف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أعرب في برقية باسمه وشعب وحكومة أذربيجان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالحصة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس بلغاريا بذكرى اليوم الوطني

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