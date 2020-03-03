صندوق الرهن العقاري يكشف عن حجم القروض المقدمة

باكو، 3 مارس، أذرتاج

كشف صندوق الرهن العقاري عن حجم القروض المقدمة من جانبه عددا ومبلغا.

أفادت أذرتاج عن بيان الصندوق أنه قدم 28 الفا و335 قرض عقاري وبلغ مبلغ القروض المقدمة على حساب أموال الصندوق مليارا و419 مليون مانات.