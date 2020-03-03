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    الإيسيسكو ترصد 200 ألف دولار أمريكي جائزة لمكتشف لقاح أو علاج لفيروس كورونا

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥‎١]

    باكو، 3 مارس (أذرتاج).

    تشجيعا من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) للبحث العلمي التطبيقي المتخصص، ونهوضا بدورها في العمل الإنساني والاجتماعي، قررت المنظمة تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجا ناجعا، أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد (Covid 19) .

    وبهذا الخصوص أوضح الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، أن هذه المبادرة تعبر عن الوعي العميق للمنظمة بالانعكاسات الخطيرة لهذا الفيروس، الذي قد يتحول إلى وباء مدمر ذي عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع، حسبما جاء في بيان للإسيسكو تلقت وكالة اذرتاج نسخة منه.

    كما أشار المدير العام للإيسيسكو إلى أن رصد هذه الجائزة ينسجم مع رؤية الإيسيسكو الجديدة، التي تؤكد ضرورة اعتماد البحث العلمي التطبيقي لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مثل هذه المشكلات المستعصية والطارئة، داعيا الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بدورها، وتكثيف جهودها لمواجهة انتشار هذا الفيروس الخطير.

    وأكد الدكتور المالك تضامن الإيسيسكو مع عائلات الضحايا، الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بهذا الفيروس، واستعداد المنظمة التام للاضطلاع بدورها الإنساني للحد من انتشاره.

    AZERTAG.AZ :الإيسيسكو ترصد 200 ألف دولار أمريكي جائزة لمكتشف لقاح أو علاج لفيروس كورونا
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