باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم النائب الاول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجتيريك والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

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