الرئيس إلهام علييف يلتقي محافظ مدينة روستوف الروسية
AzerTAg.az
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٠٠]
باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم محافظ مدينة روستوف الروسية فاسيلى جولوبيف والوفد المرافق له.
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