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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي محافظ مدينة روستوف الروسية

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٠٠]

    باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم محافظ مدينة روستوف الروسية فاسيلى جولوبيف والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي محافظ مدينة روستوف الروسية
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