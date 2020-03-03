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    الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة جورانبوي

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٠]

    جورانبوي، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم إلى محافظة جورانبوي الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج انه في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقات من الزهور أمامه.

    قدمت لرئيس الدولة معلومات عن أعمال الترميم والتعمير المقامة في المحافظة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة جورانبوي
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