جورانبوي، 3 مارس / آذار، (أذرتاج) شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح الطريق البري الواصل بين قيزيلحاجيلي – جورانبوي – جوران - رحيملي – ويسلي – قازانبولاق - بورسونلو بعد اعادة البناء والإصلاح وذلك على هامش زيارة يقوم بها حاليا لمحافظة جورانبوي الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس هيئة إدارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف قدم معلومات لرئيس الدولة حول مؤشرات فنية للطريق الجديد. وقص الرئيس الأذربيجاني الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح. في الخام التقطت صورة جماعية تذكارية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر حفل تدشين الطريق البري قيزيلحاجيلي – جورانبوي – جوران – رحيملي – ويسلي – قازانبولاق - بورسونلو

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