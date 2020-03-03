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    الرئيس رجب طيب أردوغان: الاتحاد الأوروبي لم يف بالتزاماته

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٤]

    أنقرة ، 3 مارس، أذرتاج

    قام رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف بزيارة إلى تركيا.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى الضيف الرفيع المستوى في أنقرة.

    عقد رجب طيب أردوغان وبويكو بوريسوف مؤتمراً صحفياً مشتركاً في مقر إدارة رئاسة الجمهورية. عبر الجانبان عن وجهات نظرهما حول التطورات الإقليمية وتنمية العلاقات الثنائية والقضايا الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. وأكدا على أهمية الحفاظ على سياسات حسن الجوار.

    اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بانتهاك الاتفاقيات السياسية وألفت النظر إلى إن تركيا استقبلت حتى الآن أكثر من 4 ملايين لاجئ وأنفقت 40 مليار دولار على معالجة مشاكلهم. فشل الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالتزاماته.

    AZERTAG.AZ : الرئيس رجب طيب أردوغان: الاتحاد الأوروبي لم يف بالتزاماته
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