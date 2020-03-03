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    منظمة الصحة العالمية ترسل خبراء وإمدادات طبية إلى إيران لاحتواء فيروس كورونا

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٦]

    جنيف، 3 مارس، إلجون نفتالي، أذرتاج

    أرسلت منظمة الصحة العالمية طائرات المساعدات الأولية إلى إيران لدعم احتواء فيروس كورونا COVID-19.

    في 2 مارس، غادرت الطائرة من دبي مع ستة أخصائيين وإمدادات طبية إلى إيران. في المجموع، تنقل الطائرة 7.5 أطنان من الإمدادات الطبية من القفازات والأقنعة وأجهزة التنفس. التكلفة الإجمالية للإمدادات الطبية 300 ألف دولار.

    وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية روبرت بلانشارد إن الخبراء الأطباء سيساعدون الجهات الصحية الإيرانية في فحص وتشخيص المرضى، وكذلك الاحتواء الفعال لفيروس كورونا.

    AZERTAG.AZ :منظمة الصحة العالمية ترسل خبراء وإمدادات طبية إلى إيران لاحتواء فيروس كورونا
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