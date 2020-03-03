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    رئيس تركيا يصل في زيارة عمل الى روسيا

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]

    موسكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سيجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في 5 مارس المقبل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي في الكرملين ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيصل موسكو في زيارة عمل في 5 مارس، حيث من المقرر أن يجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    وسيناقش الجانبان حل النزاع السوري على خلفية تدهور الوضع في إدلب.

    AZERTAG.AZ :رئيس تركيا يصل في زيارة عمل الى روسيا
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