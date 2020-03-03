  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الجيش الأذربيجاني يجري مناورات واسعة النطاق

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٠٢]

    باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    جرى الجيش الأذربيجاني مناورات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة طائرات قتالية.

    أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه تم نقل الطائرات والمروحيات إلى المطارات الاحتياطية والانتهاء من نشر معدات الدفاع الجوي في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :الجيش الأذربيجاني يجري مناورات واسعة النطاق
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٥‎]
    إجراء المراقبة في خط الجبهة
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٣٦]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 24 مرة خلال اليوم
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٠]
    النيابة العسكرية الأذربيجانية تبدأ تحقيقا في قتل حارس الحدود الاذربيجاني في هجوم مجموعة تخريبية ارمينية على الموقع العسكري الاذربيجاني
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]
    حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية
    الجيش الأذربيجاني يجري مناورات واسعة النطاق الجيش الأذربيجاني يجري مناورات واسعة النطاق الجيش الأذربيجاني يجري مناورات واسعة النطاق الجيش الأذربيجاني يجري مناورات واسعة النطاق الجيش الأذربيجاني يجري مناورات واسعة النطاق