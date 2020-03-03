باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج) جرى الجيش الأذربيجاني مناورات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة طائرات قتالية. أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه تم نقل الطائرات والمروحيات إلى المطارات الاحتياطية والانتهاء من نشر معدات الدفاع الجوي في المنطقة.

AZERTAG.AZ : الجيش الأذربيجاني يجري مناورات واسعة النطاق

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